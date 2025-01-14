Жена разводится с мужем из-за ее собак: что он натворил

Женщина, убитая горем из-за жестокого обращения мужа с ее собаками, решила проучить его, разведясь с ним.

34-летняя женщина написала на Reddit, что она замужем за своим 36-летним мужем уже три года и живет с ним и двумя собаками в одном доме.

Она купила щенков до того, как встретила его, и говорит, что они ей "как дети".

"Моя работа требует от меня много поездок в течение месяца. Эти поездки могут продолжаться от 3 дней до 3 недель. Перед тем как начать эту работу, я поговорила со своим мужем и объяснила, что буду часто отлучаться, а он будет заботиться о доме. Я сказала, что ему не нужно будет много делать, только кормить собак ужином, а я буду кормить их завтраком (если меня не будет дома), и это все, а я буду выгуливать их, когда буду возвращаться домой. Он согласился и все было хорошо".

Но однажды ее вызвали в двухнедельную рабочую поездку – и она спросила мужа, сможет ли он позаботиться о ее собаках, пока ее не будет.

"Он сказал, чтобы я не волновалась, что с ними все будет хорошо, и я оставила все как есть. В день, когда я должна была ехать, я попрощалась с ним и села в такси. Когда я приехала, я поселилась и делала все, как всегда, однако получила сообщение от моей мамы, в котором она спрашивала, случилось ли что-то с моими собаками", — продолжила историю женщина.

Смущенная, она спросила, что мама имеет в виду, и с отвращением узнала, что ее муж приковал их цепью у дома. Она добавила: "Я была шокирована и попросила ее прислать фото. Я сказала ей, чтобы она отвязала моих собак и забрала их с собой. А я отменила свою поездку и вернулась домой. Когда я вернулась домой и открыла входную дверь, мой муж был в гостиной и разговаривал по телефону с кем-то. Я пыталась вести себя нормально и подошла к нему. Он удивился, а потом очень забеспокоился. Я спросила его, что произошло, и он сказал, что потерял моих собак. Я знала, что на самом деле произошло, но подыграла ему. Я спросила: "Как?" И он смиренно сказал мне, что привязал их на улице, потому что они шумели, и кто-то, по-видимому, забрал их. Я была по меньшей мере разочарована. Я спросила его, зачем он это сделал, а он ответил, что они его раздражают, и он не должен за них отвечать".

После этого женщина поднялась наверх и собрала сумку, чтобы остаться в доме своей мамы, пока она пыталась успокоиться по поводу ситуации.

Она добавила: "Он спросил меня, куда я иду, когда я пыталась выйти за дверь. Я сказала, что беру перерыв в отношениях, чтобы все обдумать. С тех пор как я приехала к маме, он начал "разрывать" мой телефон, называя меня драматичной. Даже моя свекровь называла меня драматичной и эгоистичной. Я не сказала ему, что мои собаки со мной. Но дело не только в этом, но и в том, что я ему больше не доверяю. Я решила развестись после того, как поговорила с мамой и лучшей подругой. Мои собаки – мой приоритет".

Желая узнать, не перегибает ли она палку, она обратилась в социальные сети, чтобы спросить пользователей их мнение.

В ответ один юзер сказал: "Вы установили четкую границу. Если он не справился с задачей, он мог бы предложить временно отдать их. Это могло бы вас разозлить, но по крайней мере было бы честно. Учитывая, что это была не первая ваша поездка, он, вероятно, делал это раньше". Другой пользователь добавил: "Не знаю, почему ты вообще вышла за него замуж". Третий человек написал: "Я бы немедленно разорвала отношения из-за этого. Я даже не выпускаю свою собаку в сад без моего присмотра, потому что в моем районе часто случаются кражи собак. Если бы муж сделал такое с моей собакой, я бы никогда больше с ним не разговаривала".

Напомним, "пришелец-дьявол", отрезавший палец и снявший кожу, показал свою любимую. Мужчина доказал, что люди, которые говорили, что он не найдет любовь, ошибались.

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