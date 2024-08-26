Аномальная жара в Украине: синоптик назвала дату, когда ожидать послабления

Ослабление жары, пришедшей в Украину, постепенно начнется с 2-3 сентября.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"27 августа в Украине удержится жаркая воздушная масса. Максимальная температура воздуха будет +30+35 градусов. В южной части температура воздуха будет хотя и высокой, однако самой низкой в Украине — в течение дня +27+31 градус", – отметила она.

По ее прогнозу, дожди в большинстве областей Украины маловероятны, однако в южной части локальный циклон над Черным морем обусловит местами грозовые дожди.

Она добавила, что в Киеве во вторник будет сухо и жарко, в течение дня +33+34 градуса.

"Предварительно, про 2 сентября, начало нового учебного года: в большинстве областей Украины – жара, на востоке – сильная жара, в западных областях ощутимое похолодание", – подытожила Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали, что с понедельника, 26 августа, украинцев снова ждет жара. Однако она продержится недолго.

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