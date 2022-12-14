Антикоррупционный суд конфисковал имущество предателя Януковича: список

У Януковича конфисковали имущество и деньги.

Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал имущество государственного изменника Виктора Януковича.

Об этом говорится на сайте суда.

ВАКС взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и средства, а именно:

Центр отдыха и здоровья и жилой дом (площадью 825,8 кв.м), которые находятся в с. Новые Петровцы (Вышгородский район, Киевская область);

Несколько машиномест в подземном паркинге;

Квартиру, дом, судно марки "Бриг";

100% доли в уставном капитале ООО "Танталит", а также в ООО "Дом Лесника";

денежные средства на сумму 31 047 676,73 грн и 84 964,60 долл. США.

Также у Януковича конфисковали 537 историко-культурных и материальных ценностей, произведений искусства (картины, антикварная мебель). Их оценочная стоимость составляет более 18 миллионов 778 тысяч евро.

Виктор Янукович и его роль в войне против Украины

Бывшего президента Украины Виктора Януковича, который в 2014 году, сбежал в Россию из-за расстрелов участников Революции Гидности признали государственным изменником.

В начале полномасштабного вторжения России о Януковиче снова заговорили. СМИ сообщали, что 2 марта российские оккупанты перевезли беглеца Виктора Януковича в Минск и планировали его провозгласить "президентом Украины".

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в сентябре подтвердил, что Россия планировала провозгласить Януковича "президентом Украины". Россияне приказали ему готовиться к возвращению в Киев, однако сам беглый экс-президент не очень этого хотел.

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