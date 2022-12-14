Антикорупційний суд конфіскував майно зрадника Януковича: перелік

У Януковича конфіскували майно та гроші.

Вищий антикорупційний суд України конфіскував майно державного зрадника Віктора Януковича.

Про це йдеться на сайті суду.

ВАКС стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти, а саме:

Центр відпочинку та здоров’я та житловий будинок (площею 825,8 кв.м), що знаходяться у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область);

Декілька машиномісць у підземному паркінгу;

Квартиру, будинок, судно марки “Бриг”;

100% частки у статутному капіталі ТОВ “Танталіт”, а також у ТОВ “Дом Лєсніка”;

грошові кошти у сумі 31 047 676,73 грн та 84 964,60 дол США.

Також у Януковича конфіскували 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо). Їх оціночна вартість складає понад 18 мільйонів 778 тисяч євро.

Віктор Янукович і його роль у війні проти України

Колишнього президента України Віктора Януковича, який 2014 року, втік до Росії через розстріли учасників Революції Гідності визнали державним зрадником.

На початку повномасштабного вторгнення Росії про Януковича знову заговорили. ЗМІ повідомляли, що 2 березня російські окупанти перевезли втікача Віктора Януковича до Мінська та планували його проголосити "президентом України".

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у вересні підтвердив, що Росія планувала проголосити Януковича "президентом України". Росіяни наказали йому готуватися до повернення до Києва, проте сам експрезидент-втікач не дуже цього хотів.

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