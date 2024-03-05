Архамия объяснил, почему Верховная Рада отменила заседание 6-8 марта

Возникает очень много вопросов о формате работы ВР на этой неделе. В частности, 6-8 марта отменили заседание, в ходе которого парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему отменили заседание в Раде.

"Хочу напомнить, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации безопасности, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами", — говорится в сообщении.

Также Арахамия озвучил планы Рады на ближайшее время.

"Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными – на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено – они вернутся к работе в сессионном зале", — добавили в сообщении.

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По его словам, подобные вещи не должны анонсироваться.

"Вижу, чтобы это понять, некоторым из коллег не мешало бы ненадолго пожертвовать своим комфортом и побывать там, где может прилететь во что бы то ни стало и в любой момент", — добавил Арахамия.

Также он отметил "планы оппозиции".

А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию., чего ждут наши военные и наши партнеры. И это точно не то, что приближает Победу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Верховной Раде отменили заседание на 6-8 марта. В ходе них парламент должен был рассмотреть новый законопроект о мобилизации.

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