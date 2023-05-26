Армия РФ нанесла ракетный авиаудар по Авдеевке: попали в дом

В пятницу, 26 мая, российская армия атаковала Авдеевку в Донецкой области. По передней информации, обошлось без жертв.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке, попали в жилой дом", — написал Ермак.

Российская армия 26 мая атаковала Авдеевку в Донецкой области. / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Напомним, 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали по местному медучреждению.

Известно, что пострадали 23 человека. Среди травмированных двое детей. Один человек погиб — это 69-летний мужчина, проходивший рядом с местом "прилета".

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