Армия РФ нанесла ракетный авиаудар по Авдеевке: попали в дом

Прошло без пострадавших.
В пятницу, 26 мая, российская армия атаковала Авдеевку в Донецкой области. По передней информации, обошлось без жертв.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне нанесли ракетный авиаудар по Авдеевке, попали в жилой дом", — написал Ермак.
Напомним, 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. оккупанты попали по местному медучреждению.
Известно, что пострадали 23 человека. Среди травмированных двое детей. Один человек погиб — это 69-летний мужчина, проходивший рядом с местом "прилета".