Атака дронов на Волынь: без света более 60 тысяч человек, продолжается ликвидация последствий

Атака на Волынь

По состоянию на вечер 1 января 2025 г. в городе Ковель (Волынская область) продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки российских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители убирают обломки и закладывают временно выбитые оконные стекла после ночных взрывов.

Об этом пишет Общественное. Волынь.

По словам главы районной государственной администрации Ковеля Ольги Черен , более 60 тысяч жителей района остались без электроэнергии и водоснабжения из-за масштабного удара по критической инфраструктуре. Водоснабжение возобновляется по очереди по графику, а для людей без света и тепла развернули 83 пункта несокрушимости .

Жители многоэтажек рассказывают, что именно в их квартирах взрывная волна выбила окна. Некоторые использовали матрасы или пленку для временного закрытия оконных проемов, чтобы защититься от мороза. Люди говорят, что в ночь обстрела оставались в укрытиях из-за сильного шума взрывов и тревоги.

В многоквартирном доме, где жильцы рассказывают о повреждениях, в 15 из 72 квартир выбиты стекла. Глава объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) Степан Бондарь отметил, что сейчас продолжается фиксация повреждений и оформление заявлений на возмещение ущерба.

Местные власти и коммунальные службы работают над восстановлением поврежденных окон и других последствий обстрелов. Также о возможности помощи по временному закрытию окон фанерой или заменой стекла договорились с местным бизнесом.

По данным главы Волынской ОВА Ивана Рудницкого, никто не пострадал во время ночной атаки, а пожары на объектах инфраструктуры, повлекшие попадание дронов, были оперативно ликвидированы украинскими спасателями.

Напомним, что во время атаки БпЛА в Луцке вспыхнул сильный пожар.