Атака дронов в Запорожье и Николаеве и взрывы в РФ: главные новости ночи 2 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Последствия атаки в Запорожье

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 января 2026 года:

  • В Херсоне россияне атаковали людей из дрона: есть раненые Читать далее –>

  • Россияне нанесли по меньшей мере девять ударов по Запорожью: в городе есть возгорание Читать далее –>

  • Россияне ударили тремя дронами по больнице на Черниговщине Читать дальше –>

  • Серия взрывов в Самарской области РФ: сообщают о работе ПВО и пожаре Читать далее –>

  • В Николаеве третий раз за ночь раздался взрыв Читать далее –>

