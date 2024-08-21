Атака на Тернополь и превышение содержания хлора в воздухе: есть ли до сих пор опасность

По состоянию на утро 21 августа в Тернополе после масштабного пожара, возникшего из-за удара дрона о емкостях с горюче-смазочными материалами, качество воздуха удовлетворительное. Это позволяет людям прогуливаться и проветривать помещение.

Об этом рассказал мэр Тернополя Сергей Надал в эфире телемарафона.

По его словам, в течение 12 часов на предприятии тушили пожар. Если вчера в обед, по данным лабораторной службы, была повышена концентрация отдельных элементов, в частности хлора, то к вечеру ситуация улучшилась.

"Вечером показатели загрязнения стали меньше. Мы ожидаем новых показателей, поскольку надеемся, что за вечер они уменьшились еще больше. В Тернополе действует несколько экологических систем, которые в режиме онлайн показывают чистоту воздуха. По состоянию на сегодняшнее утро они показывают, что воздух чист, какой позволяет прогуливаться и проветривать", — сообщил Надал.

Впрочем, детям в садах рекомендовано воздержаться от прогулок на улице, пока не поступит подтверждение, что действительно отсутствуют отрицательные частицы в воздухе.

Мэр сообщил, что обошлось без пострадавших. Лишь небольшие травмы были у двух спасателей. От жителей Тернополя жалоб на состояние здоровья не поступало. Впрочем, были госпитализированы два сотрудника полиции, работавшие возле объекта.

Превышение содержания хлора в воздухе Тернополя! Какая ситуация на утро?

Напомним, минувшей ночью во время тревоги в Тернополе произошли громкие взрывы. В одном из районов города возник пожар из-за "прилета" по промышленному предприятию.

Утром власти обратились к местным жителям. Да, рекомендовали ограничить пребывание на улице из-за превышения содержания вредных веществ в воздухе.

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