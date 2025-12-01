Беременность и роды: кому и какая помощь назначается

Государство гарантирует помощь беременным / © Freepik

Реклама

Беременные неработающие женщины, незастрахованные женщины, а также определенные категории военнослужащих, студенток и женщин, уволенных из-за ликвидации предприятия, имеют право на государственную помощь в случае беременности и родах.

Так, право на государственную помощь по беременности и родам имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

женщины из числа военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы

женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее чем за шесть месяцев до получения права на получение пособия

женщины, зарегистрированные в филиале регионального/межрегионального центра занятости (или городском, районном, горрайонном центре занятости — до даты прекращения их деятельности) (далее — центр занятости) как безработные

аспирант, докторант, клинические ординаторы, студенты заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования

неработающие женщины

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования

Помощь назначается если обращение за ней поступило не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, и выплачивается женщинам за весь период отпуска, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей — 70) календарных дней после родов.

Реклама

Женщинам, отнесенным к 1-4 категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, пособие выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 — до родов и 90 — после родов).

Помощь рассчитывается суммарно и назначается женщинам в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных для родов.

Способы обращения:

сервисный центр ПФУ

вебпортал электронных услуг ПФУ portal.pfu.gov.ua

портал «Дія»

мобильное приложение «Пенсионный фонд»

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества

ЦНАП

средства почтовой связи

Ранее сообщалось, что военное положение не снимает обязанности платить алименты. Даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например с ним трудовые отношения временно приостановлены.