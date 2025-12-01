ТСН в социальных сетях

Беременность и роды: кому и какая помощь назначается

Выплаты варьируются в зависимости от категории, а для получения необходимо подать заявление и соответствующие документы.

Вера Хмельницкая
Беременные неработающие женщины, незастрахованные женщины, а также определенные категории военнослужащих, студенток и женщин, уволенных из-за ликвидации предприятия, имеют право на государственную помощь в случае беременности и родах.

Так, право на государственную помощь по беременности и родам имеют беременные женщины (в том числе несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

  • женщины из числа военнослужащих Вооруженных Сил, Госпогранслужбы, СБУ, Службы внешней разведки, других военных формирований, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и из числа полицейских, лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы

  • женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее чем за шесть месяцев до получения права на получение пособия

  • женщины, зарегистрированные в филиале регионального/межрегионального центра занятости (или городском, районном, горрайонном центре занятости — до даты прекращения их деятельности) (далее — центр занятости) как безработные

  • аспирант, докторант, клинические ординаторы, студенты заведений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования

  • неработающие женщины

  • женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности, не участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования

Помощь назначается если обращение за ней поступило не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, и выплачивается женщинам за весь период отпуска, продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей — 70) календарных дней после родов.

Женщинам, отнесенным к 1-4 категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, пособие выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 — до родов и 90 — после родов).

Помощь рассчитывается суммарно и назначается женщинам в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных для родов.

Способы обращения:

  • сервисный центр ПФУ

  • вебпортал электронных услуг ПФУ portal.pfu.gov.ua

  • портал «Дія»

  • мобильное приложение «Пенсионный фонд»

  • через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества

  • ЦНАП

  • средства почтовой связи

Ранее сообщалось, что военное положение не снимает обязанности платить алименты. Даже если у плательщика официально нет никаких доходов, например с ним трудовые отношения временно приостановлены.

