ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Более килограмма золота и тысячи долларов: что задекларировал работник Бучанского ТЦК

В декларации работника Бучанского районного ТЦК и СП указано более килограмма золота в слитках и значительные наличные сбережения.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Золото

Золото / © Pixabay

Сотрудник первого отдела Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олег Коломиец задекларировал значительные сбережения в виде золота.

Соответствующая информация содержится в его электронной декларации.

Согласно документу, в собственности военнослужащего есть золотые слитки на сумму 7 млн 700 тыс. 300 гривен. По актуальным ценам на драгоценные металлы это примерно соответствует 1 килограмму 74,9 г золота.

Кроме того, в декларации указаны и наличные сбережения: 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро. Эти средства указаны как общая собственность супругов.

Сотрудник Бучанского ТЦК задекларировал золотые слитки почти на 8 млн грн. / © Скриншот

Сотрудник Бучанского ТЦК задекларировал золотые слитки почти на 8 млн грн. / © Скриншот

Также семья задекларировала ювелирные изделия из золота и серебра общей стоимостью 778 826 гривен. В то же время, в декларации не уточняется, какие именно украшения входят в этот перечень.

При этом, согласно данным, годовой доход Коломийца составил 366 тыс. 398 гривен. Основную часть этой суммы он получил в качестве зарплаты во время работы в Киевском областном ТЦК, где служил раньше.

В документе также говорится, что военнослужащий пользовался государственными программами «Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбек». Остальные члены его семьи, согласно декларации, за отчетный период доходы не получали.

Напомним, ранее ДБР поймали работников ТЦК и эксправохранителя на торговле «чистыми» военными билетами.

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie