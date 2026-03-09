Более килограмма золота и тысячи долларов: что задекларировал работник Бучанского ТЦК

Золото / © Pixabay

Сотрудник первого отдела Бучанского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олег Коломиец задекларировал значительные сбережения в виде золота.

Соответствующая информация содержится в его электронной декларации.

Согласно документу, в собственности военнослужащего есть золотые слитки на сумму 7 млн 700 тыс. 300 гривен. По актуальным ценам на драгоценные металлы это примерно соответствует 1 килограмму 74,9 г золота.

Кроме того, в декларации указаны и наличные сбережения: 35 тысяч долларов и 8,5 тысячи евро. Эти средства указаны как общая собственность супругов.

Сотрудник Бучанского ТЦК задекларировал золотые слитки почти на 8 млн грн. / © Скриншот

Также семья задекларировала ювелирные изделия из золота и серебра общей стоимостью 778 826 гривен. В то же время, в декларации не уточняется, какие именно украшения входят в этот перечень.

При этом, согласно данным, годовой доход Коломийца составил 366 тыс. 398 гривен. Основную часть этой суммы он получил в качестве зарплаты во время работы в Киевском областном ТЦК, где служил раньше.

В документе также говорится, что военнослужащий пользовался государственными программами «Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбек». Остальные члены его семьи, согласно декларации, за отчетный период доходы не получали.

Напомним, ранее ДБР поймали работников ТЦК и эксправохранителя на торговле «чистыми» военными билетами.