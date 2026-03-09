ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
300
1 хв

Понад кілограм золота і тисячі доларів: що задекларував працівник Бучанського ТЦК

У декларації працівника Бучанського районного ТЦК та СП вказано понад кілограм золота у злитках та значні готівкові заощадження.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Золото

Золото / © Pixabay

Працівник першого відділу Бучанського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Коломієць задекларував значні заощадження у вигляді золота.

Відповідна інформація міститься у його електронній декларації.

Згідно з документом, у власності військовослужбовця є золоті злитки на суму 7 млн 700 тис. 300 грн. За актуальними цінами на дорогоцінні метали це приблизно відповідає 1 кілограму 74,9 грама золота.

Крім того, в декларації зазначено й готівкові заощадження: 35 тисяч доларів та 8,5 тисячі євро. Ці кошти вказані як спільна власність подружжя.

Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки майже на 8 млн грн. / © Скріншот

Працівник Бучанського ТЦК задекларував золоті злитки майже на 8 млн грн. / © Скріншот

Також родина задекларувала ювелірні вироби з золота та срібла загальною вартістю 778 тисяч 826 гривень. Водночас у декларації не уточнюється, які саме прикраси входять до цього переліку.

Водночас згідно з поданими даними, річний дохід Коломійця становив 366 тис. 398 грн. Основну частину цієї суми він отримав як зарплату під час роботи в Київському обласному ТЦК, де служив раніше.

У документі також зазначено, що військовослужбовець користувався державними програмами «Зимова підтримка» та «Національний кешбек». Інші члени його родини, відповідно до декларації, за звітний період доходів не отримували.

Нагадаємо, раніше ДБР упіймало працівників ТЦК та експравоохоронця на торгівлі «чистими» військовими квитками.

