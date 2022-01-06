Большая вода на Закарпатье подтопила дороги: куда лучше не ехать

Наиболее усложнены два отрезка дороги — на Хустщине и Береговщине.
На Закарпатье продолжает бурлить непогода. Так из-за разлива речных вод на проезжие части, в настоящее время остаются усложненными два отрезка дороги — на Хустщине и Береговщине.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
"Речь идет о проезде на отрезке дороги "Мукачево-Рогатин-Львов" в пределах села Рокосово Хустского района и между населенными пунктами Большие Комяти-Шаланки Береговского района. Автомобильное движение в Хустском районе происходит с незначительными осложнениями, а на участке близ Виноградова — временно ограничено ", – рассказали в ведомстве.
На этих участках дежурят правоохранители. Они просят граждан заранее планировать свой маршрут в объезд проблемных участков.
Напомним, на Закарпатье в воде пропал 14-летний парень. ЧП произошло в селе Кобылецкая Поляна Раховского района.
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