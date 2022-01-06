Велика вода на Закарпатті підтопила дороги: куди краще не їхати

Велика вода на Закарпатті підтопила дороги: куди краще не їхати

Найбільш ускладнені два відрізки дороги - на Хустщині та Берегівщині.

На Закарпатті продовжує вирувати негода. Так через витік річкових вод на проїзні частини, наразі залишаються ускладненими два відрізки дороги - на Хустщині та Берегівщині.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Йдеться про проїзд на відрізку дороги "Мукачево-Рогатин-Львів" у межах села Рокосово Хустського району та між населеними пунктами Великі Ком’яти-Шаланки Берегівського району. Автомобільний рух на Хустщині відбувається з незначними ускладненнями, а на ділянці поблизу Виноградова - тимчасово обмежений", - розповіли у відомстві.

На цих ділянках чергують правоохоронці. Вони просять громадян заздалегідь планувати свій маршрут, в об’їзд проблемних ділянок.

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Нагадаємо, на Закарпатті у воді зник 14-річний хлопець. НП сталася в селі Кобилецька Поляна Рахівського району.

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