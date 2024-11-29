Бронирование по-новому: чего ждать украинцам с 1 декабря

Параметры бронирования и критичности предприятий станут более четкими.

С 1 декабря забронировать сотрудников можно будет только онлайн через "Дія".

Об этом сообщил Михаил Федоров в Telegram.

"Раньше была опция бронирования через "Дія" и офлайн. С 1 декабря будет только онлайн", — отметил он.

По его словам, все предприятия, сохранившие статус критичности во время аудита, должны обновить его до 28 февраля. Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до 28 февраля.

Он добавил, что новых работников смогут бронировать сразу и никакого срока отрабатывать не надо. Но зарплата у работника должна быть свыше 20 тысяч гривен.

Также в Министерстве цифровой трансформации Украины отметили, что правительство завершило аудит критически важных предприятий, учреждений и организаций по статусу критичности. Результат – 95% предприятий сохранили свой статус.

"Критические предприятия обеспечивают функционирование страны, поэтому бронирование работников должно происходить прозрачно и справедливо", – отмечается в сообщении.

Напомним, депутат разъяснил новое постановление Кабинета министров о бронировании работников предприятий и организаций.

Читайте также: