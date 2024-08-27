Будет готов к ноябрю: Зеленский назвал три темы документа ко второму Саммиту мира

Украина надеется подготовить полный, согласованный с союзниками документ ко второму Саммиту мира, который будет состоять из трех тем.

Документ ко второму Саммиту мира будет готов к ноябрю 2024 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции 2024 27 августа.

Президент заявил, что перед тем как будет готов документ, Украина проведет три встречи с союзниками.

Поэтому полный, согласованный с союзниками документ ко второму Саммиту мира, будет включать три темы:

энергетические вопросы, безопасность в море, обмены пленными и возвращение украинских детей, незаконно вывезенных в РФ оккупантами.

"У нас был инаугурационный Саммит мира, после этого мы сказали, что подготовим документ по энергетике и тем главным трем выводам, которые были заданы первым саммитом. Будут встречи — оффлайн, онлайн", — отметил президент.

По словам Зеленского, над подготовительным документом ко второму Саммиту мира идет работа. Он выразил надежду, что он будет готов к ноябрю 2024 года.

Перед этим Украина проведет с союзниками три встречи на три темы: по энергетике, по безопасности в море и по обмену пленными и возвращению украинских детей, незаконно вывезенных Россией.

Напомним, второй Саммит мира должен состояться в одной из стран Глобального Юга. Президент Зеленский ранее отмечал, что в частности в Индии, но для этого в соответствии с процедурами нужно, чтобы она присоединилась к общему коммюнике.

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