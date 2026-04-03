Будут ли отключать свет 4 апреля: в "Укрэнерго" ответили

В субботу, 4 апреля, в Украине не планируется использование графиков ограничения электропотребления.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

По официальным данным энергетиков, на вечер 3 апреля, дефицита в энергосистеме на завтрашние сутки не прогнозируется. Это позволяет обеспечить потребителей электроэнергией в обычном режиме без применения очередей отключений.

Несмотря на отсутствие ограничений, специалисты «Укрэнерго» отмечают важность сбалансирования системы в часы пиковой нагрузки. Граждан просят быть сознательными и соблюдать режим экономии.

Напомним, в Киеве и ряде областей действуют экстренные отключения света. Массированная ракетно-дроновая атака 3 апреля заставила энергетиков ввести ограничение электроснабжения.

Ранее мы писали, что возврат графиков почасовых отключений света в Украине связан не только с последствиями российских атак, но и с резким падением импорта электроэнергии и отменой газовых льгот для теплоэлектростанций.