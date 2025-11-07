Часть Конотопа осталась без отопления: причина неожиданна

Отопление / © unsplash.com

Реклама

В Конотопе произошла серьезная авария. Часть микрорайона «Мир» осталась без тепла на ночь.

Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

По словам главы города, причиной аварии стал скачок напряжения, который произошел во время переключения очередей электроснабжения. В результате вышло из строя критически важное электрооборудование на одной из котельных города.

Реклама

Кто остался без отопления

Пока без теплоснабжения остаются жители части микрорайона «Мир».

Речь идет о домах в районе кинотеатра и в районе за «Пассажем».

Мэр сообщил, что, к сожалению, восстановить оборудование ночью невозможно.

«Работы удастся выполнить только днем, то есть завтра. Уже с самого утра специалисты КП „Теплогарант“ будут делать все возможное, чтобы поврежденные коммуникации и оборудование заменить новым», — заявил Семенихин.

Реклама

Мэр заверил, что держит вопрос восстановления электрооборудования и теплоснабжения на личном контроле.

Напомним, ранее специалисты объяснили, какие здания самые уязвимые во время блэкаутов и почему.