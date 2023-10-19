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"Черт е**ный. А ты п****ла": "духовные" споры нардепов об УПЦ МП попали на видео

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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"Черт е**ный. А ты п****ла": "духовные" споры нардепов об УПЦ МП попали на видео

Заседание Верховной Рады/Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Чтобы дело не дошло до рукопашного боя, между сторонами конфликта встали другие депутаты.

Во время заседания Верховной Рады между народными депутатами произошла потасовка. Вероятно, нардепы спорили по поводу законопроекта №8371 о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, который был принят ВР в первом чтении.

Видео спора и толкотни появилось в Сети.

В частности, на видео виден нардеп Артем Дмитрук, которого называют "защитником УПЦ МП" в парламенте.

Народные избранники обменивались обвинениями "ты раскалываешь Украину", "это ты раскалываешь Украину". Все это сопровождалось ненормативной лексикой и образами. "Ты черт е**ный! — А ты п**рило, б**дь!", — восклицали друг другу нардепы.

Артем Дмитрук крикнул кому-то "Черт ты".

Потасовка между депутатами/Скриншот по видео / ©
Потасовка между депутатами/Скриншот по видео

Чтобы дело не дошло до рукопашного боя, между сторонами конфликта встали другие депутаты.

Нардепы обменялись матом через закон о запрете Московского патриархата

Нардепы обменялись матом через закон о запрете Московского патриархата

Напомним, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ. Таким образом, в Украине может запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее СБУ предложила Верховной Раде расширить список оснований для запрета религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

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Дата публикации
Просмотры
761
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