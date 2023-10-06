В Верховной Раде подрались нардепы: как Тищенко порвал штаны Гончаренко

Во время стычки в Раде ни один из присутствовавших в сессионном зале депутатов не пытался остановить коллег.

В Верховной Раде Украины 6 октября депутаты во время заседания выдирали друг у друга телефоны, а затем подрались и порвали штаны.

Об этом говорится в обзоре Виктории Гнатюк на YouTube канале ТСН.ua.

Во время заседания Верховной Рады устроили разборки два нардепа: Николай Тищенко, бывший представитель "Слуги Народа", и Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности".

Тищенко решил напомнить своему коллеге, которого, цитируя Википедию, почему-то назвал "петухом из Одесщины", о том, что он, когда еще был местным депутатом, поддержал развитие русского языка в Одессе. После этого потребовал от фракции ЕС удалить Гончаренко из "политикума Украины".

К спору с Алексеем Гончаренко со временем подключился еще один нардеп – Михаил Радуцкий от "Слуги народа".

Через несколько минут в Тик Токе Гончаренко пожаловался, что Николай Тищенко порвал ему штаны, уточнив, что "не зубами". Причиной инцидента он назвал то, что при рассмотрении изменений в бюджет он вроде бы выступает против того, чтобы у местного самоуправления забрали НДФЛ и за то, чтобы военным увеличили выплаты, а это, мол, не нравится другим коллегам.

Обидно, но во время этой стычки ни один из присутствовавших в сессионном зале депутатов не пытался остановить коллег, а наоборот нардепы становились с мест и, смеясь, снимали весь процесс на телефоны.

В конце концов это дало основания подхватить эту новость из Верховной Рады российской пропагандистке Скабеевой, которая в своей интерпретации рассказала не о драке, а о том, как депутатам весело во время сессионной работы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "СРОЧНО! Нардепы подрались в Раде! Тищенко порвал штаны Гончаренко!"

Напомним, ранее в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили молодого человека. Пострадавший утверждает, что обвинили его в мошенничестве и требовали деньги.

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