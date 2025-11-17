- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 850
- Время на прочтение
- 1 мин
Четыре "Шахеда" в одну цель: показали ужасающие кадры атаки на Одесчину
Во время атаки на Одесчину россияне ударили четырьмя беспилотниками в одно и то же место. Очевидцы публикуют ужасную атаку в Сети.
Российские войска 17 ноября ударили по Одесской области. Так, четыре "Шахеда" попали в одно место.
Видео обнародовано в Сети.
Жители Одесчины стали свидетелями ужасающей атаки БпЛА. Они целенаправленно били в одну и ту же цель. Противник запустил 4 дрона.
Из-за атаки возник пожар. Последствия устанавливаются.
Напомним, россияне ночью 17 ноября атаковали энергетический объект в Одесской области. Есть обесточенные потребители.
По данным ДТЭК, 4 000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света. Повреждения значительны, поэтому ремонт потребует времени.