Украина
850
Четыре "Шахеда" в одну цель: показали ужасающие кадры атаки на Одесчину

Во время атаки на Одесчину россияне ударили четырьмя беспилотниками в одно и то же место. Очевидцы публикуют ужасную атаку в Сети.

Катерина Сердюк
"Шахед"

Российские войска 17 ноября ударили по Одесской области. Так, четыре "Шахеда" попали в одно место.

Видео обнародовано в Сети.

Жители Одесчины стали свидетелями ужасающей атаки БпЛА. Они целенаправленно били в одну и ту же цель. Противник запустил 4 дрона.

Из-за атаки возник пожар. Последствия устанавливаются.

Напомним, россияне ночью 17 ноября атаковали энергетический объект в Одесской области. Есть обесточенные потребители.

По данным ДТЭК, 4 000 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 32 500 – временно без света. Повреждения значительны, поэтому ремонт потребует времени.

