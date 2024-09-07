Что произошло с выплатами для ВСУ: объяснение нардепа

В госбюджете закончились деньги для выплат ВСУ. Дело в том, что средства на зарплаты и "боевые" военным закладывались только до сентября.

Об этом "КИЕВ24" рассказал народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты комитета Верховной Рады по бюджету Иван Крулько.

"Самая вероятная причина: были ожидания, что до сентября месяца будет деэскалация, и ВСУ не будут нуждаться в таких высоких расходах, как сейчас. По сути на 2024 год средства были заложены до сентября. Сейчас они закончились, и есть необходимость увеличить бюджет на 500 млрд грн, чтобы покрыть необходимые расходы для ВСУ», – пояснил Крулько.

Также часть средств, добавляет он, пойдет на закупку оружия по подписанным ранее контрактам.

Ранее экономисты наметили главные цели для Украины на 2024 год. И главная задача – не экономическая.

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