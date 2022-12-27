Дадут ли США Украине баллистические ракеты ATACMS: эксперт ответил

Сможет ли Украина получить баллистические ракеты ATACMS и почему США медлит с их предоставлением, рассказал военный эксперт.

США пока боятся передавать Украине баллистические ракеты дальности 300 км. Впрочем, политическое руководство Украины сможет найти аргументы для партнеров, чтобы получить эти ракеты.

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью УНИАН.

"ATACMS – это баллистические ракеты. Они используют как стартовые площадки HIMARS и M270 MLRS, Mars II, которые нам передали в последнее время. Мы уже давно даем запрос на эти ракеты 300 км дальности. Очень хорошая ракета, высокоточная. Американцы пока боятся передавать нам ракеты такого рода и дальности из-за какой-то реакции России", — говорит Свитан.

Он предполагает, что в американском политикуме есть определенная группа лиц, выдерживающих пока нейтральную позицию в этом вопросе.

"Как-то над ними тяготеют определенные моменты, связанные с Россией, с эскалацией российской агрессии. Или это какие-то другие моменты, которые не дают общему политикуму США решиться передать нам эти ракеты. Я думаю, наше политическое руководство найдет аргументы для наших партнеров, чтобы нам все-таки передали такие ракеты и беспилотники", – считает эксперт.

Он напомнил, что беспилотники – это летательные платформы, которые могут нести определенные виды вооружения. "Здесь не так важен сам по себе беспилотник как таковой. У него есть определенные разведывательные способности, но одна из основных его функций – перенос ракет, авиабомб и работа с этим вооружением. Это тоже высокоточное и довольно далекое вооружение", — подытожил он.

ATACMS для Украины

По словам военного эксперта Олега Жданова, если США таки предоставят Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для систем HIMARS, то это даст перед ВСУ множество возможностей по поводу огневого поражения противника. Самое главное – украинские войска получат возможность перейти к дистанционным методам войны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о ракетах ATACMS, которые нужны ВСУ.

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