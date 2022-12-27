Чи дадуть США Україні балістичні ракети ATACMS: експерт відповів

Чи зможе Україна отримати балістичні ракети ATACMS і чому США зволікає з їх наданням, розповів військовий експерт.

США поки що бояться передавати Україні балістичні ракети дальності 300 км. Утім, політичне керівництво України зможе знайти аргументи для партнерів, щоб все-таки отримати ці ракети.

Так думку висловив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю УНІАН.

"ATACMS - це балістичні ракети. Вони використовують як стартові майданчики HIMARS і M270 MLRS, Mars II, які нам передали останнім часом. Ми вже давно даємо запит на ці ракети 300 км дальності. Дуже хороша ракета, високоточна. Американці поки бояться передавати нам ракети такого роду і дальності через якусь реакцію Росії", - каже Світан.

Він припускає, що в американському політикумі є певна група осіб, яка витримує поки нейтральну позицію у цьому питанні.

"Якось над ними тяжіють певні моменти, пов'язані з Росією, з ескалацією російської агресії. Або це якісь інші моменти, які не дають загальному політикуму США зважитися передати нам ці ракети. Я думаю, наше політичне керівництво знайде аргументи для наших партнерів, щоб нам все-таки передали такі ракети і безпілотники", - вважає експерт.

Він нагадав, що безпілотники - це літальні платформи, які можуть нести певні види озброєння. "Тут не так важливий сам по собі безпілотник як такий. У нього є певні розвідувальні здібності, але одна з основних його функцій – перенесення ракет, авіабомб і робота з цим озброєнням. Це теж високоточне і досить-таки далеке озброєння", - підсумував він.

ATACMS для України

За словами військового експерта Олега Жданова, якщо США таки нададуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для систем HIMARS, то це відкриває перед ЗСУ безліч можливостей щодо вогневого ураження противника. Найголовніше – українські війська отримають змогу перейти до дистанційних методів війни.

Нагадаємо, раніше ми роспвідали, що відомо про ракети ATACMS, які потрібні ЗСУ.

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