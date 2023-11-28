Дело экс-руководителя филиала "Приватбанка" Волкова: суд рассматривает продление содержания под стражей (онлайн)

Киевский апелляционный суд 28 ноября рассматривает продление содержания под стражей бывшего руководителя столичного филиала "ПриватБанка" Сергея Волкова.

Об этом передает ТСН.

Дело бывшего руководителя филиала "Приватбанка" Волкова

Шевченковский районный суд города Киева 21 сентября взял под стражу подозреваемого в уголовном производстве по завладению средствами "Приватбанка" Сергея Волкова. Его подозревают в присвоении 5,7 млрд грн.

По словам адвокатов, у Волкова – проблемы со здоровьем, он нуждается в регулярных медицинских осмотрах, проведении лечебных процедур и непрерывного приема лекарств, а потому не может долго находиться в изоляторе. Однако суд отклонил апелляцию Волкова по изменению меры пресечения.

В свою очередь адвокат Сергея Волкова Владислав Опанасык обратился к уполномоченному по правам человека Дмитрию Лубинцу из-за угрозы жизни своего подопечного в СИЗО.

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