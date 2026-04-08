Депутат скрыл вспышку чумы и закапывал больных свиней: дело передали в суд

В Черновицкой области в суд передали обвинительный акт против депутата одного из городских советов, которого подозревают в сокрытии вспышки африканской чумы свиней на собственном хозяйстве.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

По версии следствия, чиновник не проинформировал профильные службы об инфекции, несмотря на массовый падеж животных — на ферме погибло более 100 свиней. В течение сентября-октября 2025 года их незаконно закапывали прямо на территории хозяйства без соблюдения ветеринарных требований.

Нарушения разоблачили правоохранители. После раскапывания мест захоронения отобранные образцы направили на экспертизу, которая подтвердила африканскую чуму свиней. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, дополнительно уничтожили еще 80 животных.

Кроме того, следователи установили, что свиней завозили на ферму без надлежащих ветеринарных документов, разрешений на перемещение и без проведения карантинных мероприятий, что могло способствовать возникновению вспышки.

Депутату инкриминируют нарушение ветеринарных правил, повлекшее тяжкие последствия (ст. 251 УК Украины). Досудебное расследование осуществляли следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативном сопровождении УСБУ в Черновицкой области.

