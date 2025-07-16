Доставайте таблетки и пледы: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Погода / © unsplash.com

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В четверг, 17 июля, погода в Украине будет контрастной. На западе и севере Украины станет прохладнее, а на востоке и юге удержится жара до +36. В нескольких регионах ожидаются грозы и шквалы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

17 июля на западе, Сумской, Полтавской и частично на Днепропетровщине температура снизится до +20+27 градусов. Впрочем, в центральных, южных и восточных областях будет преобладать жара — от +27 до +32 градусов, а местами — до +36.

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По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в западных областях, на Сумщине, Полтавщине, а вечером также на Харьковщине и Одесщине пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны шквалы и град. На остальной территории — сухо.

В Киеве 17 июля ожидается ясная погода, температура днем — +26…+27 градусов.

Температурная карта 17 июля / © meteopost.com

Уже в четверг, 18 июля, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в большинстве областей температура снизится до комфортных +20…+26 градусов, на юге — до +25…+29, только в Запорожье ожидается до +33. На крайнем востоке страны жара все еще будет держаться — до +36 градусов. В Киеве 18 июля ожидается +20…+23 градусов.

Дожди и грозы прогнозируют в западных и северных областях, а также в Винницкой, Черкасской и ночью в Одесской области. Остальной юг и преимущественно восток останутся во власти сухой погоды.

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«18-го июля готовьте зонты, таблетки от давления и головной боли, можно открывать широко окна и впускать свежий воздух, даже поискать, куда вы запихнули плед, потому что придется ночью укрываться», — отметила Диденко.

Напомним, в среду, 16 июля, в ряде областей Украины будут грозы, град и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.