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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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525
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Діставайте пігулки та пледи: синоптикиня попередила про різку зміну погоди

В Україні різко похолодає, у багатьох регіонах пройдуть дощі та грози, а на сході ще триматиметься спека.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Погода

Погода / © unsplash.com

У четвер, 17 липня, погода в Україні буде контрастною. На заході та півночі України стане прохолодніше, а на сході та півдні втримається спека до +36. У кількох регіонах очікуються грози та шквали.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

17 липня на заході, Сумщині, Полтавщині та частково на Дніпропетровщині температура знизиться до +20+27 градусів. Утім, у центральних, південних і східних областях переважатиме спека — від +27 до +32 градусів, а місцями — до +36.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у західних областях, на Сумщині, Полтавщині, а ввечері також на Харківщині та Одещині пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі шквали й град. На решті території — сухо.

У Києві 17 липня очікується ясна погода, температура вдень — +26…+27 градусів.

Температурна карта 17 липня / © meteopost.com

Температурна карта 17 липня / © meteopost.com

Вже у четвер, 18 липня, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в більшості областей температура знизиться до комфортних +20…+26 градусів, на півдні — до +25…+29, лише на Запоріжжі очікується до +33. На крайньому сході країни спека все ще триматиметься — до +36 градусів. В Києві 18 липня очікується +20…+23 градусів.

Дощі й грози прогнозують у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та вночі на Одещині. Решта півдня та переважно схід залишаться у владі сухої погоди.

«18-го липня готуйте парасолі, пігулки від тиску та головного болю, можна відкривати широко вікна і впускати свіже повітря, навіть пошукати, куди ви запхнули плед, бо доведеться вночі вкриватися», — зазначила Діденко.

Нагадаємо, у середу, 16 липня, в низці областей України будуть грози, град і шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.

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