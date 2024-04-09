Эксперт спрогнозировал, как будет происходить весенне-летнее наступление армии РФ

В РФ оживилась мобилизация, а также начался призыв.

Российские войска не будут брать паузу в войне, а наоборот, вероятно, будут активно наступать на передовой. Самые активные действия будут проводиться на востоке Украины.

Об этом сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в комментарии OBOZ.UA.

Он прогнозирует, что россияне могут проводить отвлекающие действия на юге Украины.

"Если паузы не будет, а паузы не будет, то, приоритетные направления для врага – Часовоярское, Краматорское, я бы даже его назвал Краматорско-Славянское, это также направление Покровское. Это главные сейчас направления, на которых враг планирует идти. Отвлекающие действия могут быть на юге ", – сказал он.

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Кроме того, оккупанты активно запускают значительное количество информационных провокаций о возможности наступления с севера. Между тем, в РФ оживилась мобилизация, а также начался призыв. Враг набирает ресурс для майско-летнего наступления.

" Называлась цифра в 150 тысяч призывников. В то же время мы обладаем информацией, что чаще призывникам предлагаются контракты с вооруженными силами Российской Федерации и значительная часть призывников их подписывает. За счет этого они хотят набрать больше ресурса", — рассказал Коваленко.

Однако, по его словам, преувеличивать возможности врага не стоит, поскольку группировка российской армии для захвата маленькой по размерам Авдеевки насчитывала около 100 тысяч окупантов.

Напомним, руководитель ГУР сообщил, что Украина ожидает нового наступления РФ в конце мая 2024 года.

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