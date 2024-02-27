Еще две страны ЕС высказались о войсках для Украины

Еще одна страна не соглашается с тем, чтобы выслать на войну в Украину сухопутные войска. Против высказалась Испания, которая хочет ограничить помощь только предоставлением оружия.

Об этом пишет Reuters.

Как стало известно, представитель правительства Испании Пилар Аллегрия заявила, что Мадрид не соглашается с предложением президента Франции выслать в Украину сухопутные войска. По ее мнению, помощь должна ограничиваться только оружием.

"Единство было и является самым эффективным оружием, которое имеет Европа, чтобы противостоять нападению Путина", — сказала она.

Италия тоже выступила против. По словам министра иностранных дел Антонио Таяни, идея отправки в наше государство западных военных – это идея Эммануэля Макрона.

"Но когда вы говорите об отправке войск, вы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставлять людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией, мы защищаем Украину, и, по моему личному мнению, я не являюсь сторонником отправки итальянских войск воевать в Украину", — заявил Таяни.

Напомним, что ВСУ сбили второй за день российский истребитель Су-34.

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