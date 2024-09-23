Есть ли риск для ВСУ потерять Угледар: мнение военного эксперта

Через Водяное и Пречистовку враг хочет запереть кольцо вокруг Угледара.

Существует угроза, что Силы обороны лишатся контроля над Угледаром. Украинские защитники города могут оказаться в окружении.

Об этом сказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

"На самом деле такая проблема имеет место быть. Причем не все связано исключительно с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Даются в знаки и некоторые просчеты в организации оборонной операции со стороны украинских Сил обороны. Это нужно признавать", — отметил Селезнев. .

Ситуация сейчас там очень динамична

Он констатировал, что, учитывая заявления военных из Угледарского направления, в том числе офицерского состава, складывается абсолютно четкая картина. К сожалению, она не радужная.

"Вариантов выхода из этой ситуации с малыми потерями не так много. Удержим ли мы под контроль над Вугдледаром — серьезное сомнение. Настолько масштабны фланговые удары со стороны российской армии, что, кажется, еще немного и наши защитники в Угледаре могут оказаться в окружении", – признает эксперт.

Чтобы этого не произошло, мы увидим маневр на оборону. Возможно, говорит Селезнев, произойдет чудо.

"Но я в чудеса не верю. Я верю, что офицеры соответствующего направления, действующие в районе Угледара, будут принимать рациональные решения. Ключевое – не территории, а сохранение жизни наших военных", — резюмировал эксперт.

Напомним, враг пытается осуществить оцепление города Угледар. Россияне начали прорываться вблизи города.

Читайте также: