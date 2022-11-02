"Этот день настал": Сергей Притула объявил о новом мегазборе для ВСУ (видео)

Фонд Сергея Притулы объявил о новом сборе для ВСУ. Для украинских защитников планируют приобрести партию "Спартанов".

Об этом Сергей Притула объявил в Сети.

Он отметил, что в скором времени в Украине будет дождливо и снежно, и украинским защитникам потребуется техника для передвижения в сложных условиях, а для этого необходима гусеничная техника.

"Этот день настал. Мы начинаем новый большой сбор. Все что есть на гусеницах и бронированное, должно быть у нас. Мы рысячим, мы ищем и мы находим. Британские "Спартаны" — они в хорошем состоянии и на ходу, и их очень и очень много. Вы хотели мегазбор? Я вас прошу, а давайте для нашей армии купим очень много бронированной техники. Давайте будем ее брать пачками и сделаем из всего этого бронированный кулак", — сказал Сергей Притула.

Волонтер добавил, что объявлен сбор на 50 британских бронетранспортеров Spartan. Он продлится с 2 по 8 ноября, а на приобретение бронетранспортеров нужно собрать 200 млн гривен и выкупить всю партию.

Напомним, что Сергей Притула и Сергей Стерненко закончили сбор средств "На месть РФ". Украинцы собрали 352 миллиона гривен. За них купили 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен, остальное тоже пустили на нужды ВСУ.

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