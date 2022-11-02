"Цей день настав": Сергій Притула оголосив про новий мегазбір для ЗСУ (відео)

Фонд Сергія Притули оголосив про новий збір для ЗСУ. Для українських захисників планують придбати партію "Спартанів".

Про це Сергій Притула оголосив у Мережі.

Він зазначив, що незабаром в Україні задощить і засніжить, і українським захисникам буде потрібна техніка для пересування у складних умовах, а для цього необхідна саме гусенична техніка.

"Цей день настав. Ми розпочинаємо новий великий збір. Все що є на гусеницях і броньоване, має бути у нас. Ми рисячимо, ми шукаємо і ми знаходимо. Британські "Спартани" - вони у хорошому стані і на ходу, і їх є дуже і дуже багато. Ви хотіли мегазбір? Я вас прошу, а давайте для нашої армії купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо її брати пачками і зробимо з усього того броньований кулак", - сказав Сергій Притула.

Волонтер додав, що оголошено збирання на 50 британських бронетранспортерів Spartan . Воно триватиме від 2 по 8 листопада а на придбання бронетранспортерів потрібно зібрати 200 млн гривень і викупити всю партію.

Нагадаємо, що Сергій Притула та Сергій Стерненко закінчили збирання коштів "На помсту РФ". Українці зібрали 352 мільйони гривень. За них купили 50 дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями на суму 100 мільйонів гривень, решту теж пустили на потреби ЗСУ.

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