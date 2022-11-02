"Цей день настав": Сергій Притула оголосив про новий мегазбір для ЗСУ (відео)

Волонтер і шоумен Сергій Притула оголосив про новий збір коштів для ЗСУ.
Фонд Сергія Притули оголосив про новий збір для ЗСУ. Для українських захисників планують придбати партію "Спартанів".
Про це Сергій Притула оголосив у Мережі.
Він зазначив, що незабаром в Україні задощить і засніжить, і українським захисникам буде потрібна техніка для пересування у складних умовах, а для цього необхідна саме гусенична техніка.
"Цей день настав. Ми розпочинаємо новий великий збір. Все що є на гусеницях і броньоване, має бути у нас. Ми рисячимо, ми шукаємо і ми знаходимо. Британські "Спартани" - вони у хорошому стані і на ходу, і їх є дуже і дуже багато. Ви хотіли мегазбір? Я вас прошу, а давайте для нашої армії купимо дуже багато броньованої техніки. Давайте будемо її брати пачками і зробимо з усього того броньований кулак", - сказав Сергій Притула.
Волонтер додав, що оголошено збирання на 50 британських бронетранспортерів Spartan . Воно триватиме від 2 по 8 листопада а на придбання бронетранспортерів потрібно зібрати 200 млн гривень і викупити всю партію.
Нагадаємо, що Сергій Притула та Сергій Стерненко закінчили збирання коштів "На помсту РФ". Українці зібрали 352 мільйони гривень. За них купили 50 дронів-камікадзе RAM II з наземними станціями на суму 100 мільйонів гривень, решту теж пустили на потреби ЗСУ.
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