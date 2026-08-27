Финляндия готовит новый пакет помощи Украине: Стубб анонсировал средства ПВО

Финляндия передаст Украине средства ПВО / © Офис президента Украины

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Финляндия готовит новый пакет поддержки для Украины, в который войдут крайне необходимые средства для усиления противовоздушной обороны. Пока точного списка систем или ракет Хельсинки не разглашает из соображений безопасности.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью телеканалу «Мы-Украина».

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Финляндия поставит Украине критически необходимые средства ПВО

По словам президента Финляндии, вопрос защиты украинского неба обсуждался в ходе беседы с Владимиром Зеленским.

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«В защите нам необходимо работать над противовоздушной обороной. Именно поэтому я уже обсуждал с президентом Владимиром Зеленским, что мы предоставим Украине. Я не буду говорить, что именно мы предоставим, определенные критически важные средства противовоздушной обороны, которые еще остаются у Финляндии», — сказал Стубб.

Помимо военного компонента Финляндия сосредоточится на помощи в прохождении отопительного сезона. В Хельсинки готовят оборудование для стабилизации энергосистемы Украины до наступления холодов.

«Фины и украинцы кое-что знают о зиме. Поэтому нам нужно обеспечивать энергетическую инфраструктуру. Нам нужно предоставлять генераторы, нам нужно предоставлять дизельные двигатели. Мы должны сделать так, чтобы какие-либо российские атаки на энергетическую инфраструктуру не ударили слишком сильно по украинскому обществу», — добавил Стубб.

Финский лидер также предостерег международных партнеров от самоуспокоения, несмотря на улучшение позиций Украины на фронте. Он обратил внимание на масштабные темпы российского производства: сейчас РФ производит более 100 баллистических ракет ежемесячно и хранит в своем арсенале еще около 600 единиц.

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«Это значит, что нам нужно обладать противоракетными возможностями такого же масштаба. И именно над этим мы должны работать вместе с Украиной. Мы знаем, что системы Patriot есть в разных частях мира, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах. И есть много других направлений, над которыми нам нужно работать».

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Напомним, под Хельсинки в скальной породе создана масштабная сеть из более 5,5 тысячи укрытий, которая способна вместить почти миллион человек, что превышает население самого города.

Системное строительство таких сооружений Финляндия начала после Зимней войны 1939 года, а с 1954 года закон обязывает строить бомбоубежища под большими домами. В мирное время многие из этих объектов используются в качестве спортивных комплексов, бассейнов или паркингов, но в случае катастрофы их могут быстро переоборудовать для длительного пребывания людей, которые должны самостоятельно принести трехдневный запас пищи и необходимых вещей.

В целом по всей стране насчитывается около 50,5 тысяч защитных сооружений, опыт которых на фоне растущего спроса активно изучают другие государства, в частности Польша, Германия, страны Ближнего Востока и Украина.

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