Фінляндія готує новий пакет допомоги Україні: Стубб анонсував засоби ППО

Фінляндія передасть Україні засоби ППО / © Офіс президента України

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Фінляндія готує новий пакет підтримки для України, до якого увійдуть вкрай необхідні засоби для посилення протиповітряної оборони. Наразі точного списку систем чи ракет Гельсінкі не розголошує з міркувань безпеки.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна».

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Фінляндія поставить Україні критично необхідні засоби ППО

За словами президента Фінляндії, питання захисту українського неба обговорювалося під час розмови з Володимиром Зеленським.

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«У захисті нам необхідно працювати над протиповітряною обороною. Саме тому я вже обговорював із президентом Володимиром Зеленським, що ми надамо Україні. Я не говоритиму, що саме ми надамо, певні критично важливі засоби протиповітряної оборони, які ще лишаються у Фінляндії», — сказав Стубб.

Окрім військового компонента, Фінляндія зосередиться на допомозі в проходженні опалювального сезону. У Гельсінкі готують обладнання для стабілізації енергосистеми України перед настанням холодів.

«Фіни та українці дещо знають про зиму. Тому нам потрібно забезпечувати енергетичну інфраструктуру. Нам потрібно надавати генератори, нам потрібно надавати дизельні двигуни. Ми маємо зробити так, щоб будь-які російські атаки на енергетичну інфраструктуру не вдарили надто сильно по українському суспільству», — додав Стубб.

Фінський лідер також застеріг міжнародних партнерів від самозаспокоєння, попри певне покращення позицій України на фронті. Він звернув увагу на масштабні темпи російського виробництва: наразі РФ випускає понад 100 балістичних ракет щомісяця та зберігає у своєму арсеналі ще близько 600 одиниць.

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«Це означає, що нам потрібно мати протиракетні спроможності такого ж масштабу. І саме над цим ми повинні працювати разом з Україною. Ми знаємо, що системи Patriot є у різних частинах світу, не лише в Європі, але й на Близькому Сході та у Сполучених Штатах. І є багато інших напрямів, над якими нам потрібно працювати».

Як Фінляндія готується до можливої війни з РФ

Нагадаємо, під Гельсінкі у скельній породі створено масштабну мережу з понад 5,5 тисячі укриттів, яка здатна вмістити майже мільйон людей, що перевищує населення самого міста.

Системне будівництво таких споруд Фінляндія розпочала після Зимової війни 1939 року, а з 1954 року закон зобов’язує зводити бомбосховища під великими будинками. У мирний час багато з цих об’єктів використовуються як спортивні комплекси, басейни чи паркінги, але в разі катастрофи їх можуть швидко переобладнати для тривалого перебування людей, які мають самостійно принести триденний запас їжі та необхідних речей.

Загалом по всій країні налічується близько 50,5 тисячі захисних споруд, досвід яких на тлі зростаючого попиту активно вивчають інші держави, зокрема Польща, Німеччина, країни Близького Сходу та Україна.

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