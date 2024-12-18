Как модели для взрослых Onlyfans помогают деньгами Украине: девушки уплатили рекордные суммы налогов

По состоянию на 18 декабря 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода. Уплачено 59,0 млн грн НДФЛ и военного сбора.

Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что это очень важные деньги для страны во время войны и поблагодарил девушек за их ответственную позицию и вклад в победу.

"Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют", – говорится в сообщении.

Поэтому он будет настаивать на включении законопроекта о декриминализации ст. 301 на рассмотрение в Верховной Раде.

"И отдельно по преследованию по ст. 301 УК. Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать", – добавил Гетманцев.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон о рекордном повышении налогов. Так что придется платить украинцам уже не 1,5%, а 5% военного сбора. Бизнес тоже "влетит в копеечку".

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