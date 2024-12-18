Як моделі для дорослих Onlyfans допомагають грошима Україні: дівчата сплатили рекордні суми податків

Станом на 18 грудня 350 моделей OnlyFans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Сплачено 59,0 млн грн ПДФО та військового збору.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що це дуже важливі гроші для країни під час війни та подякував дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок в перемогу.

"Факт, що дівчата не сплатили податок своєчасно, не може бути підставою для кримінального переслідування, якщо податки сплачено. Правоохоронці такий підхід розділяють", – йдеться в повідомленні.

Тому він буде наполягати на включенні законопроєкту про декриміналізацію ст. 301 до розгляду у Верховній Раді.

"І окремо по переслідуванню за ст. 301 КК. Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати", – додав Гетманцев.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про рекордне підвищення податків. Тож доведеться платити українцям вже не 1,5%, а 5% військового збору. Бізнес теж "влетить в копієчку".

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