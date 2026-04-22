Готовила убийство командира ССО: в Одессе разоблачили агента ФСБ
СБУ задержала агентку РФ, готовившую убийство командира ССО в Одессе, установив GPS-трекер на его автомобиль.
Служба безопасности Украины предотвратила заказное убийство в Одессе и задержала агентку ФСБ, которая готовила ликвидацию командира подразделения Сил специальных операций ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, женщина установила на автомобиль военного GPS-трекера, чтобы российские спецслужбы могли отслеживать его передвижение и передать координаты киллеру для совершения убийства.
Как выяснила СБУ, фигуранткой является бывшая жительница Кировоградской области, которая последние 15 лет проживала в России. В поле зрения ФСБ она попала после обращения в московский офис проекта Другая Украина, связанного с Виктором Медведчуком.
Женщина рассчитывала получить там юридическую помощь из-за обвинений в краже, однако ее передали российским спецслужбам. В обмен на «закрытие дела» она согласилась сотрудничать и получила задание подготовить покушение.
По прибытии в Одессу агент арендовал квартиру в доме, где проживал украинский военный. За средства ФСБ она также приобрела подержанный автомобиль, чтобы незаметно заезжать в паркинг, где стояла машина цели.
Впоследствии она установила под капот автомобиля GPS-трекер, который получил перед выездом в Украину. Посредством этого устройства российская сторона планировала отслеживать маршруты и график передвижения офицера для последующей ликвидации.
СБУ задержала женщину «на горячем» сразу после установки трекера — когда она ехала на такси в направлении госграницы, планируя побег в РФ через третьи страны.
В ходе обысков у нее изъяли смартфон, через который она координировала действия с куратором ФСБ, маскируя связь под «личные отношения».
Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Фигурантке грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают расследование для установления всех причастных к подготовке покушения.
Операцию провели сотрудники СБУ в Одесской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
