ГУР о спецоперации с российским Ми-8: Украина получила очень важные данные

От перегнавшего в Украину Ми-8 российского летчика Максима Кузьминова удалось получить много ценной информации, которая поможет в развязанной РФ полномасштабной войне.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, операция ГУР "имеет принципиальное значение" для сил безопасности и обороны, а Россия ощутит ее "долговременные последствия". В частности, в нравственно-психологическом состоянии, а также в секторе безопасности и обороны.

"Ведь в результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и многих других деталях, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага", — рассказал Юсов.

Напомним, 23 августа стало известно, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. Военнослужащий, офицер ВСУ Артем Шевченко рассказал, что российский пилот вертолета Ми-8 АМТШ (бортовой номер 62 из состава 319-го отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме Черниговка Приморского края РФ, в/ч 13984) не поддержал войну.

В настоящее время Максим Кузьминов рассматривает возможность присоединиться к ВСУ. Правительство нашего государства пообещало ему и его семье безопасность, выплаты и новые документы.

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