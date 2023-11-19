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Из Авдеевки под обстрелами эвакуировали двух одичавших лошадей (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Из Авдеевки под обстрелами эвакуировали двух одичавших лошадей (видео)

Лошади в Авдеевке

Животные сбежали с фермы, которую россияне разбили весной 2023 года, одичали и не давались людям в руки.

Полицейские из экипажа "Белые ангелы" и волонтеры эвакуировали двух лошадей из Авдеевки.

Об этом сообщает МВД.

Скакуны сбежали с фермы в Ласточкино, которую россияне разбили весной 2023 года. Тогда там погибло около 300 разных животных. Большинство выживших лошадей были эвакуированы вместе с владельцем, а эти два каким-то образом остались. Они одичали и не давались людям в руки. В поисках пищи лошади проскакали 5 километров из села в город.

Эвакуировать животных отправились полицейские и волонтеры, среди которых был профессиональный конюх с собственным конем.

"План был такой: лошади увидят товарища и последуют за ним. План сработал. Одиночные жители могли видеть эту сюрреалистическую картину: всадник на коне ведет еще двоих под звуки взрывов. Таким образом кортеж добрался до соседнего села, а уже в ближайшее время их будут эвакуировать за границы области", – рассказали в МВД.

Из Авдеевки под обстрелами эвакуировали двух лошадей

Из Авдеевки под обстрелами эвакуировали двух лошадей

Ранее мы рассказывали, как военные и волонтеры провели настоящую спецоперацию, чтобы вывезти из-под обстрелов корову в Донецкой области. Животное эвакуировали к родственникам одного из военных на Волынь.

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Дата публикации
Просмотры
911
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