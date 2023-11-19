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З Авдіївки під обстрілами евакуювали двох здичавілих коней (відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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З Авдіївки під обстрілами евакуювали двох здичавілих коней (відео)

Коні в Авдіївці

Тварини втекли з ферми, яку росіяни розбили навесні 2023 року, здичавіли та не давались у руки людям.

Поліцейські з екіпажу "Білі янголи" та волонтери евакуювали двох коней з Авдіївки.

Про це передає МВС.

Скакуни втекли з ферми у Ласточкиному, яку росіяни розбили навесні 2023 року. Тоді там загинуло близько 300 різних тварин. Більшість коней, які вижили, були евакуйовані разом з власником, а ці два якимось чином залишились. Вони здичавіли та не давались у руки людям. У пошуках їжі коні проскакали 5 кілометрів з села до міста.

Евакуйовувати тварин вирушили поліцейські та волонтери, серед яких був професійний конюх з власним конем.

"План був такий: коні побачать товариша та підуть за ним. План спрацював. Поодинокі мешканці могли бачити цю сюрреалістичну картину: вершник на коні веде ще двох під звуки вибухів. Таким чином кортеж дістався до сусіднього села, а вже найближчим часом їх будуть евакуйовувати за межі області", – розповіли в МВС.

З Авдіївки під обстрілами евакуювали двох коней

З Авдіївки під обстрілами евакуювали двох коней

Раніше ми розповідали, як військові та волонтери провели справжню спецоперацію, щоб вивезти з-під обстрілів корову на Донеччині. Тварину евакуювали  до родичів одного з військових на Волинь.

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Дата публікації
Перегляди
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