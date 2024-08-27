Как будут вручать повестки в сентябре 2024 года – постановление Кабмина

В Украине изменился процесс вручения повесток.
Согласно обновленным нормам законодательства, повестки будут вручать не только лично, но и с помощью рекомендованных писем с описанием содержимого.
Об этом говорится в постановлении от 16 августа, в котором Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.
Обновленные повестки будут распечатаны на бланке или сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников. Эти документы будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные бланки.
Подробности об обновленных повестках в сентябре
Итак, коротко об инновациях по повесткам.
- Каждую повестку подтверждает личной подписью руководитель ТЦК и СП. Каждый такой документ будет скреплен гербовой печатью.
- С сентября введут квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путем, а также QR-код, что позволит быстро проверить подлинность документа.
Как ранее уточнил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой, повестки сформированные из электронного реестра, можно будет проверить через мобильное приложение "Резерв+".
Ранее в Минобороны рассказали об 11 самых популярных рапортах, которые доступны в приложении "Армия+".
Также было доложено, чтоКабмин разрабатывает приложение "Ветеран+", где будут представлены государственные услуги для ветеранов.
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