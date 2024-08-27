Как будут вручать повестки в сентябре 2024 года – постановление Кабмина

Согласно обновленным нормам законодательства, повестки будут вручать не только лично, но и с помощью рекомендованных писем с описанием содержимого.

Об этом говорится в постановлении от 16 августа, в котором Кабмин утвердил изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

Обновленные повестки будут распечатаны на бланке или сформированы с помощью Единого государственного реестра призывников. Эти документы будут иметь такую же юридическую силу, как и традиционные бланки.

Подробности об обновленных повестках в сентябре

Итак, коротко об инновациях по повесткам.

Каждую повестку подтверждает личной подписью руководитель ТЦК и СП. Каждый такой документ будет скреплен гербовой печатью.

С сентября введут квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК на повестках, сформированных электронным путем, а также QR-код, что позволит быстро проверить подлинность документа.

Повестка, сформированная с помощью электронного реестра, и руководителя ТЦК/Из постановления правительства

Как ранее уточнил руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой, повестки сформированные из электронного реестра, можно будет проверить через мобильное приложение "Резерв+".

Повестка, сформированная с помощью электронного реестра, и руководителя ТЦК/Из постановления правительства

Ранее в Минобороны рассказали об 11 самых популярных рапортах, которые доступны в приложении "Армия+".

Повестка, сформированная с помощью электронного реестра, и руководителя ТЦК/Из постановления правительства

Также было доложено, чтоКабмин разрабатывает приложение "Ветеран+", где будут представлены государственные услуги для ветеранов.

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