Як вручатимуть повістки у вересні 2024 року – постанова Кабміну

Згідно з оновленими нормами законодавства, повістки будуть вручати не лише особисто, але й за допомогою рекомендованих листів з описом вмісту.

Про це йдеться у постанові від 16 серпня, в якій Кабмін затвердив зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Оновлені повістки будуть роздруковані на бланку або сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників. Ці документи матимуть таку саму юридичну силу, як і традиційні бланки.

Подробиці про оновлені повістки у вересні

Тож, коротко про інновації щодо повісток.

Кожну повістку засвідчує особистим підписом керівник ТЦК та СП. Кожний такий документ буде скріплений гербовою печаткою.

Від вересня запровадять кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК на повістках, сформованих електронним шляхом, а також QR-код, що дозволить швидко перевірити дійсність документа.

Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру, та від керівника ТЦК / З постанови уряду

Як раінше уточнив керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий, повістки сформовані з електронного реєстру, можна буде перевірити через мобільний застосунок "Резерв+".

Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру, та від керівника ТЦК / З постанови уряду

Додамо, що раінше у Міноборони розповіли про 11 найпопулярніших рапортів, які доступні в застосунку "Армія+".

Повістка, сформована за допомогою електронного реєстру, та від керівника ТЦК / З постанови уряду

Також було повідомлено, що Кабмін розробляє застосунок "Ветеран+", де будуть представлені державні послуги для ветеранів.

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