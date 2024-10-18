"Картинка для пропаганды": в ПЦУ прокомментировали драку верующих в Черкассах

Провокация была устроена, чтобы дискредитировать Украину и принятый в августе закон о запрете религиозных организаций, имеющих связи с государством-агрессором.

Православная церковь Украины считает драку между верующими ПЦУ и сторонниками московского патриархата, которая произошла 17 октября в крупнейшем православном храме Украины в Черкассах, "сознательной провокацией со стороны конкретных лиц, пытавшихся создать картинку для российской пропаганды".

Об этом заявил митрополит ПЦУ Евстратий (Заря) в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам священника, даже в последние годы были случаи, когда представители и сторонники московского патриархата намеренно создавали препятствия общинам, чтобы помешать людям выйти из-под влияния УПЦ МП. Но вчерашний случай в Черкассах является "особым исключением".

Он напомнил, что митрополитом Черкасской епархии УПЦ МП является Феодосий (Снегирев), который с прошлого года находится под следствием по нескольким подозрениям.

"То есть это человек, который даже на фоне институции московского патриархата в Украине особенно отличается пророссийскими взглядами", — отметил митрополит ПЦУ.

Он считает, что сам митрополит Феодосий и занимался тщательной подготовкой этой провокации. По словам Евстратия, Снигирев заранее знал, что община захотела перейти в ПЦУ, поэтому и организовал эту драку с тщательной видеосъемкой событий, чтобы дискредитировать Украину и принятый в августе закон о запрете религиозных организаций, имеющих связи с государством-агрессором.

Напомним, утром четверга, 17 октября, в Черкассах, в крупнейшем православном храме Украины произошла потасовка между сторонниками московских попов и верующими Православной церкви Украины.

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