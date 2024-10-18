"Картинка для пропаганди": у ПЦУ прокоментували бійку вірян в Черкасах

Провокація була влаштована, щоб дискредитувати Україну та ухвалений у серпні закон про заборону релігійних організацій, які мають зв'язки з державою-агресоркою.

Православна церква України вважає бійку між вірянами ПЦУ та прихильниками московського патріархату, яка сталась 17 жовтня у найбільшому православному храмі України в Черкасах, "свідомою провокацією з боку конкретних осіб, які намагалися створити картинку для російської пропаганди".

Про це заявив митрополит ПЦУ Євстратій (Зоря) в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами священника, навіть останніми роками були випадки, коли представники та прихильники московського патріархату навмисно створювали перешкоди громадам, щоб завадити людям вийти з-під впливу УПЦ МП. Але вчорашній випадок у Черкасах є "особливим винятком".

Він нагадав, що митрополитом Черкаської єпархії УПЦ МП є Феодосій (Снігірьов), який з минулого року перебуває під слідством за кількома підозрами.

"Тобто це людина, яка навіть на тлі інституції московського патріархату в Україні особливо вирізняється проросійськими поглядами", — зауважив митрополит ПЦУ.

Він вважає, що власне митрополит Феодосій й займався ретельною підготовкою цієї провокації. За словами Євстратія, Снігірьов заздалегідь знав, що громада захотіла перейти до ПЦУ, тому й організував цю бійку з ретельним фільмуванням подій, щоб дискредитувати Україну та ухвалений у серпні закон про заборону релігійних організацій, які мають зв'язки з державою-агресоркою.

Нагадаємо, вранці четверга, 17 жовтня, в Черкасах, в найбільшому православному храмі України сталася бійка між прихильниками московських попів та вірянами Православної церкви України.

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