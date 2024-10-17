У Черкасах прихильники МП штурмують найбільший православний храм України

У Черкасах 17 жовтня прихильники Московського патріархату штурмують найбільший православний храм України, який цього дня перейшов до ПЦУ. Йдеться про Свято-Михайлівський собор.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Найбільший православний храм країни на світанку 17 жовтня перейшов до Православної церкви України. На території Свято-Михайлівського собору цього дня вже з’явилися віряни ПЦУ.

Як заявив капелан Володимир Рідний, кафедральний собор буде завжди відчинений для військовослужбовців, адже він вже став Гарнізонним.

Також на території храму буде створено осередок національного-патріотичного виховання, недільну школу та підготовку капеланів.

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Однак з цими змінами не погоджуються прихильники Московського патріархату. Вони взялися штурмувати храм, проламали ворота і застосували перцевий балончик проти відвідувачів. Разом із прихильниками МП на територію собору прорвався митрополит Феодосій. За даними місцевих пабліків, прихожани УПЦ МП намагаються вигнати з храму капеланів ПЦУ та представників громади.

На відео сутичок видно, що в самісінькому храмі спалахнула бійка. Люди кидаються предметами, застосовують палиці та намагаються чи то пожбурити лавки, чи звести з них барикади під дверима. Учасники інциденту також розпилюють газові балончики в церкві.

Віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають. "Суспільне Черкаси" з посиланням на речницю Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зою Вовк повідомило, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

"Поліцейські встановлюють повні обставини та забезпечують громадський порядок. Слідчі визначають правову кваліфікацію події, а також встановлюють учасників інциденту", – сказала Вовк.

У Черкасах прихильники МП штурмують Свято-Михайлівський собор

До слова, в кінці вересня на Закарпатті прихожани УПЦ МП влаштували бунт під ТЦК через те, що працівники військкомату доправили туди священослужителів церкви.

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