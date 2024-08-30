Катастрофа F-16 в Украине: как долго может продолжаться расследование

Расследование авиакатастрофы, в которой Украина потеряла истребитель F-16 и погиб пилот Алексей Месь, может занять несколько месяцев.

Расследование катастрофы F-16 может длиться месяц, поскольку специалисты будут скурпулезно изучать все записи и другие средства контроля, которые должны сохраниться.

Об этом рассказал полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходид в эфире Киев24.

"Это расследование может быть простым, а может быть сложным. Комиссия, которая создана из американцев, наших высококвалифицированных специалистов, разложит всю ситуацию до секунды. Есть пленки, которые должны сохраниться, и по этим записям станет понятно все, что происходило в самолете и что делал пилот, и как себя вел самолет в этот момент", — отметил лётчик-испытатель.

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По его словам, есть 4 фактора, которые влияют на успешный конец любого полета: первое – организация полета, второе – условия, в которых он выполняется, третье – состояние авиационной техники и четвертое – это пилот, его состояние, навыки, подготовку к соответствующего вида работ.

Он отметил, что последний фактор вообще не считает нужным обсуждать.

"Этот летчик – он один из лучших. Он первый переучился на F-16, командир эскадрильи. Он приехал сюда уже инструктором. То есть это потеря для нас очень тяжелая. Самолет – это кусок железа, а вот что потеряли такого летчика – это для наших ВВС большая потеря", — сказал Лиходид.

Он подчеркнул, что американцы не выпустят на войну неподготовленных пилотов, потому что это престиж F-16 в мире.

"Поэтому американцы выпускают сюда летчиков полностью подготовленных к тем задачам, которые может выполнять самолет. Сюда возвращаются летчики, которые способны летать на F-16 и успешно выполняют свои задачи", — сказал полковник ВВС.

Относительно того, как долго может продолжаться расследование, он отметил: "Обычно катастрофы такого плана расследуются месяц. За это время специалисты изучают средства объективного контроля, которые должны сохраниться после разрушения самолета. Все скурпулезно изучается".

В то же время, по его словам, выводы комиссии будут доказаны не широкой общественности, потому что это служебная тайна, а только круг тех, кто причастен к полетам.

Реагируя информацию зарубежных СМИ о возможных причинах катастрофы, он сказал: "Иностранные СМИ, это примерно как наша Безугла. Они в авиации серые, как пожарный шланг, скажем так. Поэтому слушать это все, что из-за границы, или из Верховной рады это – это глупое дело".

Украина потеряла F-16: что известно

29 августа стало известно, что Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель F-16. Он разбился в авиакатастрофе 26 августа во время отражения российской массированной комбинированной атаки. Погиб пилот F-16 Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

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