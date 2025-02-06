Келлог объяснил, почему в Украину поступили не все 174 млрд долларов от США

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Украина никогда не получала и половины денег, которые предоставляли США. Дело в том, что часть средств была потрачена внутри Штатов на создание присылаемых систем вооружений.

Об этом сказал специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог.

"Мы тоже чешим затылок (по вопросу денег – ред.). США, американский народ выделили Украине более 174 млрд долларов", — отметил он.

По словам Келлога, в Украину прибыли генеральные инспекторы, чтобы отслеживать эти деньги. Поэтому у американцев достаточно хороший учет того, куда все это идет.

"Теперь стоит сделать шаг назад и сказать, что часть этих денег на самом деле была потрачена здесь, в США, на создание систем вооружений, которые мы туда присылаем. Итак, если он (Зеленский – ред.) думает, что все 174 млрд долларов должны лежать в банке в Украине... Конечно, мы будем наращивать собственные запасы. И это то, что мы должны купить здесь, в США", – детализировал он.

Также Келлог прокомментировал желание Трампа увидеть выборы в Украине. По его словам, они проходят в каждом демократическом государстве, а в США они также происходили во время войны.

"И я думаю, что со временем… Они не могут произойти прямо сейчас, потому что это противоречит конституции. Украинцам не до прекращения боевых действий. Но будет достигнут момент, когда им придется провести выборы. И это признак здоровой демократии. Это не означает, что Зеленский должен пойти. Нет. Признаком здоровой демократии есть желание и возможность провести выборы даже во время войны. Я думаю, что это здоровый знак», – резюмировал дипломат.

Ранее речь шла о том, что возможность возвращения Украине ядерного оружия почти нереальна. По словам Кита Келлога, эта идея "обречена на провал".

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