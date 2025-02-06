Келлог пояснив, чому до України надійшли не усі 174 млрд доларів від США

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що Україна ніколи не отримувала й половини грошей, які надавали США. Річ у тім, що частина коштів була витрачена всередині Штатів на створення систем озброєнь, які надсилають.

Про це сказав спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Ми теж чухаємо потилицю (щодо питання грошей – ред.). США, американський народ надали Україні понад 174 млрд доларів", – відзначив він.

За словами Келлога, до України прибули генеральні інспектори, щоб відстежувати ці гроші. Тож у американців є досить хороший облік того, куди все це йде.

"Тепер варто зробити крок назад і сказати, що частина цих грошей насправді була витрачена тут, у США, на створення систем озброєнь, які ми туди надсилаємо. Отже, якщо він (Зеленський – ред.) думає, що всі 174 млрд доларів мають лежати в банку в Україні… Звісно, ми будемо нарощувати власні запаси. І це те, що ми повинні купити тут, у США", – деталізував він.

Також Келлог прокоментував бажання Трампа побачити вибори в Україні. За його словами, вони відбуваються у кожній демократичній державі, зокрема, а у США вони також відбувалися під час війни.

"І я думаю, що з часом… Вони не можуть відбутися прямо зараз, тому що це протирічить конституції. Українцям не до припинення бойових дій. Але буде досягнений момент, коли їм доведеться провести вибори. І це ознака здорової демократії. Це не означає, що Зеленський має піти. Ні. Ознакою здорової демократії є бажання і можливість провести вибори навіть під час війни. Я думаю, що це здоровий знак", – резюмував дипломат.

Раніше йшлося про те, що можливість повернення Україні ядерної зброї є майже нереальною. За словами Кіта Келлога, ця ідея "приречена на провал".

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