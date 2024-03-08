Когда закон о мобилизации заработает: объяснение нардепа

Проблема состоит, в частности, в том, что разные положения начинают действовать в разное время.

Сложно прогнозировать, когда будет принят законопроект о мобилизации, потому что 4,2 тыс. поправок. Результат мы можем увидеть через несколько месяцев.

Об этом сказал нардеп Егор Чернев в интервью "Украинским новостям".

Какие перспективы

По словам нардепа, должно быть проведено обсуждение этого законопроекта и правок с фракциями. Если фракции согласуют, что они снимают свои правки или там вместо 400 правок будут настаивать на 20 правках, то это может занять день, два, три. Если же пойдут по каждой правке, это может занять неделю.

"Во-первых, там очень много повторяющихся правок, и поэтому их можно сгруппировать и по одной правке проголосовать либо за, либо против, и сразу 200 правок или 300 правок отбросить. Но опять же, каждый народный депутат имеет право по своей правители выступить минуту и поставить ее на голосование. Я надеюсь, что не по всем четырем тысячам", – говорит Чернев.

Он замечает, что разные положения начинают действовать в разное время. Есть, например, электронный кабинет, который должен быть разработан в ближайшие месяцы. Следует учитывать, что в конечных положениях отмечается: в течение 60 дней со дня вступления закона в силу все должны обновить свои данные, а сделать это можно именно через электронный кабинет.

"И поэтому здесь привязываться к 60 дням после вступления в силу этого закона довольно сложно, потому что непонятно, когда будет электронный кабинет, чтобы просто не было ситуации, по которой человек должен выполнить закон, но не может это сделать из-за того, что электронного кабинета нет. Есть определенная коллизия, я думаю, что мы это тоже будем еще урегулировать уже в сессионном зале", – объяснил нардеп.

Как подчеркнул Чернев, закон вступит в силу после подписания президентом. При этом фактор электронного кабинета, начала мобилизации по новым правилам, подзаконные акты, которые должны быть разработаны.

"Если мы говорим о том, что, например, заработал этот закон и началась новая волна мобилизации, то это еще два или три месяца, в зависимости от того, какая специализация у человека на тренировку, и только потом мы можем говорить, что этот человек уже по новому закону о мобилизации попала в войска", – резюмировал он.

Напомним, Рада отдельно голосовала законопроект по уменьшению призывного возраста с 27 до 25, но документ до сих пор не подписан. Возможны два варианта: либо президент подпишет этот законопроект, либо эта норма будет проголосована в законопроекте о мобилизации.

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